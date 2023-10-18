المركزي يوافق على دراسة سحب بعض إصدارات العملة من الفئات القديمة

أخبار ليبيا 24

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، الاتفاق على دراسة سحب بعض الإصدارات للعملة من الفئات القديمة وفئة الخمسون دينار.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة المشكلة لاستكمال إجراءات توحيد مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، الثاني بمقر مصرف ليبيا المركزي طرابلس.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه الاجتماع محافظ المصرف، الصديق الكبير، وحضره نائب المحافظ، مرعي البرعصي، عدداً من الإجراءات التي تدعم جهود التوحيد والاتفاق على هيكل تنظيمي واحد ومدير واحد لإدارة الرقابة على المصارف والنقد تعزيزاً لمشروع التوحيد.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على دراسة سحب بعض الإصدارات للعملة من الفئات القديمة وفئة الخمسون دينار، ودعم أرصدة المصارف لدى مصرف ليبيا المركزي طرابلس بقيمة 9 مليار دينار لتوسيع خدماتها المصرفية مثل بيع العملات الاجنبية، واتخاد إجراءات تدعم استقرار سعر الصرف والحد من ارتفاعه في السوق الموازي.

وحضر الاجتماع مدراء الإدارات من مصرف ليبيا المركزي طرابلس وبنغازي.