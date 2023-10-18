الكوني وعون يبحثان إنشاء مصفاة للغاز في الجنوب

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بحث عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، الأربعاء، مع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة، محمد عون، وضع قطاع النفط، وإمكانية إنشاء مصفاة للنفط بالجنوب للمساهمة في توفير الوقود والمحروقات وخلق تنمية مكانية فيه.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، استعرض عون خلال اللقاء مع الكوني دراسة إنشاء خط غاز لتغذية محطة كهرباء أوباري من أحد الحقول القريبة منها.

بدوره شدد الكوني على ضرورة الاهتمام ببرامج تنمية الموارد البشرية لرفع كفاءة منتسبي قطاع النفط بالمنطقة الجنوبية.