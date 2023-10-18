الأسود: أداء باتيلي أصبح علامة استفهام كبيرة ورحيله بات ضرورياً

18 أكتوبر، 2023 9:31 م
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أخبار ليبيا 24

أكد عضو لجنة 6+6 عن مجلس النواب ميلود الأسود، أن  “أداء المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، أصبح علامة استفهام كبيرة ونعتقد أن رحيله أصبح ضرورة ملحة”.

وقال الأسود في تصريح صحفي، إن “ما جاء في إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن مخيب للآمال”، مضيفًا أن “إحاطة باتيلي أتت مخيبة للآمال وكنا نتوقع أن تكون داعمة للقوانين الانتخابية والعملية السياسية”.

وأردف أنه “رغم ترحيب البعثة الظاهر إلا أنه يحمل رفض مبطن، وما ساقه من مبررات هي لتغطية رفض من قبل البعثة لا تستطيع أن تعلنه مباشرة”.

وتابع؛ الأسود أن باتيلي والبعثة يعلمون أن الرفض المباشر للقوانين هو تجاوز لصلاحياتهم، مشيرًا إلى أن ما ذكره باتيلي من نقاط نوقش عدة مرات مع اللجنة وأوضحنا لهم الدوافع التي دفعت اللجنة لاعتماد هذه النقاط.

وأكمل؛ “أوضحنا لهم أن تزامن الانتخابات هو تنفيذ للتعديل الدستوري الذي ذكر ضرورة التزامن، مبينًا أن التزامن ضمانة لتنفيذ الانتخابات الرئاسية حتى لا يتم عرقلتها بعد انتخاب البرلمان.

وختم موضحًا أن إحاطة باتيلي تجاوزت حدود مهام البعثة وليس من صلاحياتها أن تقبل أو ترفض القوانين تصدرها الجهات الرسمية بليبيا.

18 أكتوبر، 2023 9:31 م
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