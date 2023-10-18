الأردن: تهجير الفلسطينيـ.ـين «خط أحمر»

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن الأردن سيعتبر أي «محاولة لتهجير الفلسطينيين بمثابة إعلان حرب».

ونقل التلفزيون الأردني عن الصفدي قوله خلال جلسة طارئة لمجلس النواب الأردني: «نحن أمام الأصعب، وذاهبون إلى ما هو أسوأ في حال استمرت الحرب» مشيرًا إلى أن بلادهُ «تعمل بكامل جهوها لوقف الحرب المستعرة على قطاع غزة، ووقف الضربات الإسرائيلية على القطاع» على حد قوله.

بدورها أكدت قالت القيادة الفلسطينية، أنّ التهجير القسري لسكان غزة «خط أحمر» لا يمكن تجاوزه، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ونقلت الوكالة عن القيادة قولها: «أنها تعتبر منع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، خطاً أحمر لن نسمح بتجاوزه، كما لا يجب السماح بتهجير الفلسطينيين من بيوتهم في القدس أو الضفة» بحسب وكالة رويترز للأنباء.