وصول “12” حاوية لمشروع محطة طبرق الغازية للكهرباء

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن وصول “12” حاوية اليوم السبت إلى مشروع محطة طبرق الغازية.

وقالت الشركة في أدراج على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الحاويات محملة بالمبردات “fan coolers” وبمعدات ومواد مكملة للوحدتين الثالثة والرابعة بمشروع محطة طبرق الغازية الجديدة موردة من شركة (GE) الأمريكية .

وأوضحت الشركة، أن هذه الشحنة تأتي ضمن الجهود المبذولة والمستمرة التي يقوم بها مجلس إدارة الشركة لاستكمال باقي وحدات مشروع محطة طبرق الغازية لإضافة قدرات إنتاجية جديدة تساعد في تغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.