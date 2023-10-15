ودياً : المنتخب الوطني يفوز على ليبيريا بثلاث أهداف مقابل هدفين

في أول ظهور له بقيادة المدير الفني الجديد الصربي “ميلوتين سيريدوفيتش”، حقق المنتخب الوطني فوزاً ودياً على ليبيريا بثلاثة أهدافٍ مقابل هدفين.

المباراة بشكل عام كانت متوسطة المستوى، ومن المقرر أن يخوض المنتخب مباراته الودية التانية أمام منتخب النيجر الثلاثاء المقبل .

وتأتي هذه الاستعدادات للمنتخب الوطني ، تأهباً للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بالمكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكي، حيث يلعب المنتخب الليبي في المجموعة الرابعة مع منتخبات اسواتيني والكاميرون والمورشيوس وانغولا والرأس الأخضر .