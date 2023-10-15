غدا الإثنين.. مجلس الأمن يعقد جلسة إحاطة بشأن الأوضاع في ليبيا

15 أكتوبر، 2023 1:55 م
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أخبار ليبيا 24

يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة إحاطة بشأن الأوضاع في ليبيا غدا الإثنين، وذلك على تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت ليبيا.

ومن المقرر أن يقدم خلال الجلسة كل من المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باثيلي، ورئيس لجنة العقوبات إيجازا.

ويأتي ذلك في وقت يتطلع في الليبيون لإجراء الانتخابات عقب تسلم المفوضية الوطنية للانتخابات الأسبوع الماضي قوانين الاقتراع لرئيس الدولة ومجلس الأمة.

وجاء تسليم القوانين في ظل موافقة مجلس النواب عليها، واعتراض رئيس مجلس الدولة محمد تكالة.

15 أكتوبر، 2023 1:55 م
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