عماد السائح : إجراء الانتخابات يحتاج إلى استقرار أمني

في تصريحً صحفي قال عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات ،أن إجراء الانتخابات يحتاج إلى وضع و مناخ أمني مُستقر .

وقال السائح ” أن إجراء الانتخابات مسألة مهمة ومفصلية بالنسبة للمستقبل السياسي في ليبيا” ، وأوضح السائح، على هامش زيارته إلى تركيا للاطلاع على تجربة هيئتها العليا للانتخابات، حيث اجتمع مع أحمد ينر، رئيس الهيئة، وأعضائها في العاصمة التركية أنقرة”أننا حريصون على تتبع سير الانتخابات في تركيا وكافة التفاصيل الفنية المتعلقة بها”، لافتاً إلى أن “نجاح هذه المؤسسة ساهم في قبول كل الأطراف السياسية في تركيا لنتائج هذه الانتخابات، مما يؤكد أنه لا مجال للتداول السلمي على السلطة إلا من خلال صناديق الاقتراع”.أأاهتب