عقيلة صالح: لابد للاتحاد الأفريقي أن يلعب دورا إيجابيا في حل الأزمة الليبية 

أخبارليبيا24

شدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على ضرورة أن يلعب الاتحاد الأفريقي دورا إيجابيا في حل الأزمة الليبية.

وأوضح صالح خلال لقائه وزير الشؤون الأفريقية بالحكومة الليبية عيسى عبد المجيد أن لليبيا دور في تأسيس الاتحاد الإفريقي.

من جانبه عرض عبدالمجيد على رئيس مجلس النواب ملامح برنامجه الذي وضعه وفقا لرؤية رئيس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد.

وأوضح وزير الشؤون الأفريقية أن رؤية حماد تتمثل في تفعيل العمل الخارجي وتعزيز العلاقات المشتركة مع كافة الدول الصديقة والشقيقة بما يخدم مصالح الشعب الليبي ويساهم في بناء دولة يعمها الأمن والاستقرار والرفاه والازدهار.

وبحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع عبدالمجيد خلال اللقاء سبل حل الأزمة الليبية.

وتطرقا إلى دور الدول الأفريقية والاتحاد الأفريقي في دعم وإرساء الاستقرار، خاصة فيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية الذي يشرف عليه الاتحاد الأفريقي.