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صرف الدُفعة الأولى للمواطنيين المتضررين من إعصار دانيال

15 أكتوبر، 2023 12:01 م
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شرعت اللجنة المشكلة من قبل الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب والقيادة العامة بالمنطقة الشرقية ، في صرف الدفعة الأولى من التعويضات لمتضرري مدينة درنة من إعصار دانيال .

وقال أبوبكر امصادف وكيل وزارة الحكم المحلي بالحكومة الليبية ورئيس لجنة التعويضات أن قد سلمت مجموعة من الصكوك كدفعة أولى لعدد 106 من المواطنين المتضررين .

وأكد امصادف تواصل أعمال تسليم الصكوك بشكل مستمر حتى تسليمها بالكامل للمواطنيين المتضررين ، حيث قسمت القيمة على 20 ألف دينار و50 ألف دينار و100 ألف دينار ؛ كلٌّ حسب نسبة الضرر التي تعرض لها .

15 أكتوبر، 2023 12:01 م
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وكالة أخبار ليبيا 24

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