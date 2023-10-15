أخر الأخبار
صرف الدُفعة الأولى للمواطنيين المتضررين من إعصار دانيال
شرعت اللجنة المشكلة من قبل الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب والقيادة العامة بالمنطقة الشرقية ، في صرف الدفعة الأولى من التعويضات لمتضرري مدينة درنة من إعصار دانيال .
وقال أبوبكر امصادف وكيل وزارة الحكم المحلي بالحكومة الليبية ورئيس لجنة التعويضات أن قد سلمت مجموعة من الصكوك كدفعة أولى لعدد 106 من المواطنين المتضررين .
وأكد امصادف تواصل أعمال تسليم الصكوك بشكل مستمر حتى تسليمها بالكامل للمواطنيين المتضررين ، حيث قسمت القيمة على 20 ألف دينار و50 ألف دينار و100 ألف دينار ؛ كلٌّ حسب نسبة الضرر التي تعرض لها .