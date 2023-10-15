صالح يبحث دعم عائلات ضحايا “دانيال”

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، عددا من القضايا المتعلقة بعائلات ضحايا الفيضانات، مع رئيس مجلس المشايخ والأعيان ببلدية درنة، صالح غيضان.

وناقش الطرفان، سبل مساعدة عائلات الضحايا، وتقديم الدعم لهم نتيجة الظروف القاسية التي يمرون بها جراء الكارثة التي خلفتها العاصفة المتوسطية المدمرة دانيال، التي ضربت مدن الجبل الأخضر، في العاشر من سبتمبر الماضي، مخلفة أضرارا مادية وبشرية فادحة.

وبحسب الناطق باسم مجلس النواب، ناقش صالح، بمكتبه في مدينة القبة، موضوعات متعلقة بالقوانين الانتخابية التي أصدرها البرلمان، وتشكيل حكومة موحدة على كامل التراب الليبي، مع عدد من الشخصيات الاجتماعية والسياسية.

وتطرق اللقاء إلى آخر المستجدات السياسية، حيث أكدت الشخصيات تأييدها قوانين الانتخابات التي أقرها مجلس النواب وتسلمتها المفوضية العليا، وفق بليحق.