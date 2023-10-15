شركة الكهرباء تواصل أعمال تشغيل محطات درنة

15 أكتوبر، 2023 6:01 م
1

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من أعمال صيانة في غرب مدينة البيضاء، بالإضافة عن استمرار أعمال الصيانة في مدينة درنة.

وقالت الشركة في بيان مقتضب لها، أنه نتيجة جهود فنيي ومهندسي دائرة التركيبات طرابلس، جرى الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة في غرب البيضاء، وشملت شد أسلاك ألمونيوم بحجم 63 مللي، وبطول 1500 متر.

ولا تزال أعمال الصيانة مستمرة لشبكة الإنارة بالعمارات البيض الواقعة في المدخل الغربي، ومحيط المسرح الوطني في درنة.

كما أن فرق الصيانة بدائرة توزيع درنة تواصل جهودها، لتجهيز عدد من المحطات الرئيسية والمهمة الواقعة وسط المدينة، لإعادة تشغيلها في وقت قريب، بعد تضررها من السيول.

15 أكتوبر، 2023 6:01 م
1

المزيد من الأخبار

السيسي لبلينكن: رد الفعل الإسرائيلي «تجاوز حق الدفاع عن النفس»

15 أكتوبر، 2023 6:41 م

الخدمات العامة مصراتة تشرع في تنظيف مسارات الأودية في زليتن والخمس

15 أكتوبر، 2023 6:36 م

جامعة سرت توزع شحنة مستلزمات مدرسية على تلاميذ درنة

15 أكتوبر، 2023 5:40 م

إيطاليا تدعم رؤية المجلس الرئاسي بشأن إعادة إعمار المناطق المنكوبة

15 أكتوبر، 2023 5:02 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى