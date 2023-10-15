شركة الكهرباء تواصل أعمال تشغيل محطات درنة

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من أعمال صيانة في غرب مدينة البيضاء، بالإضافة عن استمرار أعمال الصيانة في مدينة درنة.

وقالت الشركة في بيان مقتضب لها، أنه نتيجة جهود فنيي ومهندسي دائرة التركيبات طرابلس، جرى الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة في غرب البيضاء، وشملت شد أسلاك ألمونيوم بحجم 63 مللي، وبطول 1500 متر.

ولا تزال أعمال الصيانة مستمرة لشبكة الإنارة بالعمارات البيض الواقعة في المدخل الغربي، ومحيط المسرح الوطني في درنة.

كما أن فرق الصيانة بدائرة توزيع درنة تواصل جهودها، لتجهيز عدد من المحطات الرئيسية والمهمة الواقعة وسط المدينة، لإعادة تشغيلها في وقت قريب، بعد تضررها من السيول.