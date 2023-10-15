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شركة البريقة : الوقود متوفر في جميع المدن الليبية

15 أكتوبر، 2023 1:10 م
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أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، عن توفر مادة الوقود في جميع المدن الليبية، مؤكدة أن عمليات تزويد محطاتالوقود تسير وفق الآليات والجداول المحددة.

وأكدت شركة البريقة انتظام عمليات استلام الوقود عن طريق النواقل النفطية في الموانئ البحرية والمصافي بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط، منوهة إلى أن الطاقة التخزينية بجميع مستودعات الشركة بحالة ممتازة.

كما أشارت الشركة إلى تعاقب شحنات الوقود عبر مستودع رأس المنقار وعبر شركات التوزيع لصالح المحطات التابعة لها، وتدارك الإرباك فى منظومات عمليات التوزيع نتيجة تذبذب خدمة الإنترنت والإتصالات بمدينةبنغازي.

15 أكتوبر، 2023 1:10 م
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وكالة أخبار ليبيا 24

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