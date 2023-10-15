رئيس مجلس النواب يلتقي الشباب

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الأحد بمدينة القبة بعدد من الفعاليات الشبابية من عدة مناطق ليبية.

وأعربت الفعاليات الشبابية خلال لقائها برئيس مجلس النواب عن تأييدها للقوانين الانتخابية التي أصدرها مجلسالنواب بناء على مخرجات لجنة 6+6 وأكدت في كلماتها خلال اللقاء على ضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة على مستوى ليبيا تكون مهمتها بالدرجة الأولى اجراء الانتخابات وطالبوا بتشكيل مجلس أعلى للشباب.

من جانبه عبر رئيس مجلس النواب عن شكره للفعاليات الشبابية وتقديره لمواقفها الوطنية وأشاد بوعي الشبابوأدراكهم للمصلحة الوطنية العليا.

وحث المستشار “ صالح “ الفعاليات الشبابية لبذل الجهود في تنوير فئات المجتمع بأهمية تنظيم انتخابات فيليبيا للخروج من الحالة الراهنة، كما تعهد رئيس مجلس النواب بالنظر في إنشاء مجلس أعلى للشباب يكون مظلة وصوت لكل شباب ليبيا.