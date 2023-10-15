خلال لقائه السفير السوادني.. اللافي يؤكد على أهمية متابعة تأمين الحدود مع السودان

أخبار ليبيا 24

أكد عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اليوم الأحد، على أهمية متابعة أوضاع الحدود الليبية – السودانية، لضمان استقرار المنطقة في ظل الظروف الراهنة، وذلك خلال لقائه السفير السوداني لدى ليبيا إبراهيم أحمد.

واستقبل اللافي السفير السوداني والوفد المرافق له، بحضور مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية.

وقدم السفير السوداني تعازيه إلى اللافي والشعب الليبي في وفاة آلاف المواطنين في مدينة درنة، وعدد من مدن المنطقة الشرقية جراء الفيضانات والسيول.

و تحدث السفير عن الأوضاع الإنسانية الناجمة عن استمرار الحرب وتداعياتها على الشعب السوداني في جميع المجالات.

من جانبه، أكد اللافي أن ليبيا تدعم الجهود الرامية لعودة الاستقرار في السودان من أجل أن ينعم الشعب السوداني بالأمن والسلام.