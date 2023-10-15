جلسة حوارية في بنغازي حول الآثار النفسية والإعلامية للكوارث الطبيعية

أخبار ليبيا 24

نظمت جامعة بنغازي، اليوم الأحد، جلسة حوارية تحت عنوان “الآثار النفسية والإعلامية للكوارث الطبيعية”، حيث استضافت الجلسة نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في كلية الإعلام وعلم النفس.

وشارك في الجلسة التي نظمها المركز الإعلامي بجامعة بنغازي بالتعاون مع فريق التيم وورك الدكتورة سليمة زيدان، أستاذة الإعلام بجامعة بنغازي، والدكتورة فاطمة الفلاح، أستاذة علم النفس، والأستاذة أحلام يونس.

واستعرض المشاركون في الجلسة عدة محاور مهمة تتعلق بالتأثيرات النفسية للكوارث الطبيعية ودور وسائل الإعلام في تغطيتها والاستعداد النفسي والإعلامي لمواجهتها، بالإضافة إلى الدعم النفسي والإعلامي المقدم للمتضررين والمجتمعات.

وتمحورت المحاور حول دراسة تأثير الكوارث الطبيعية على الصحة النفسية للأفراد المتضررين، وتحديد الاضطرابات النفسية الشائعة بعد الكوارث، كالقلق والاكتئاب واضطرابات ما بعد الصدمة، وتأثير الكوارث على الأطفال والشباب وكيفية التعامل مع تلك التأثيرات.

كما تم تحليل تأثير التغطية الإعلامية للكوارث الطبيعية ودور وسائل الإعلام في نقل المعلومات وتوعية الجمهور بمخاطر تلك الكوارث. وتمت مناقشة أهمية الاستعداد النفسي والإعلامي قبل وأثناء وبعد الكوارث، ودور الحكومات والمؤسسات الإعلامية في تقديم المعلومات والإرشادات اللازمة للجمهور.

وفي سياق الدعم النفسي والإعلامي، تم التطرق إلى أنواع الدعم المتاحة للمتضررين من الكوارث الطبيعية ودور وسائل الإعلام في تقديم الدعم والإرشادات للمجتمعات المتضررة. تمت مناقشة أمثلة على مبادرات ناجحة للدعم النفسي والإعلامي في حالات الكوارث الطبيعية.

وخلال الجلسة، تمت مناقشة التحديات التي تواجه الجهود المجتمع النفسية والإعلامية في التعامل مع الكوارث الطبيعية، وتم استعراض الفرص المستقبلية لتحسين استجابة الكوارث من خلال تكامل الجوانب النفسية والإعلامية. تم تسليط الضوء على استغلال التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز الدعم النفسي والإعلامي للمتضررين، وذلك بتوفير معلومات دقيقة وموثوقة وتعزيز الوعي بأفضل الممارسات للحفاظ على الصحة النفسية خلال الكوارث الطبيعية.

وتعتبر الجلسة الحوارية فرصة قيمة لتعزيز التواصل والتعاون بين المجتمع الأكاديمي والمهني في مجالات الإعلام وعلم النفس، وتوفير منصة لمشاركة الخبرات والمعرفة في مجال التأثير النفسي والإعلامي للكوارث الطبيعية. يسعى المركز الإعلامي وفريق التيم وورك إلى تنظيم المزيد من الأحداث والفعاليات المشابهة في المستقبل لتعزيز الوعي وتحسين الاستجابة للكوارث الطبيعية.