جامعة سرت توزع شحنة مستلزمات مدرسية على تلاميذ درنة

15 أكتوبر، 2023 3:56 م
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أخبار ليبيا 24

أعلنت جامعة سرت أنها أرسلت، أمس السبت، قافلة تحوي مستلزمات مدرسية إلى درنة لتوزيعها على التلاميذ في مدارس المدينة.

واحتوت القافلة على أكثر من ألف حقيبة مدرسية، إلى جانب مستلزمات أخرى خصصتها جامعة سرت لعدد من مدارس درنة، على أن يجرى توزيعها على الطلاب.

وجرى تسليم المستلزمات إلى إدارة جامعة درنة، لتتولى التنسيق مع مراقبة التعليم في درنة بخصوص عملية التوزيع.

وشارك في إرسال الشحنة مساعد الشؤون العلمية بجامعة سرت د. الطيب القبي، بينما كان في استقبالها رئيس جامعة درنة.

15 أكتوبر، 2023 3:56 م
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