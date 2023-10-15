توقعات بنمو الاقتصاد التونسي بـ2.1 بالمئة خلال 2024

أخبار ليبيا 24

توقع وزيز الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد أن يحقق الاقتصاد التونسي نموًا قدره 2.1% في عام 2024 مقابل 1% العام الجاري.

وأضاف الوزير في تصريحاتٍ صحفية أن هناك جملةً من التحديات التي تواجه تونس في توفير التمويل اللازم لاحتياجاتها المالية الكبيرة، على حد قوله.

وفي الأثناء.. كشف تقرير مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر سبتمبر والصادر عن المعهد الوطني للإحصاء؛ ارتفع معدل التضخم التونسي خلال شهر سبتمبر المنصرم بواقع 9 بالمئة، مقابل 9.3 بالمئة خلال شهر أغسطس الماضي.

وفي وقتٍ سابق.. سجلت ميزانية تونس فائضًا خلال النصف الأول من عام 2023، بلغ 58.8 مليون دينار، أي ما يعادل 18.7 مليون دولار.

وكالة تونس أفريقيا للأنباء؛ أكدت تحقيق الميزانية فائضًا كبيرًا مقابل عجز 687 مليون دينار، أي ما يعادل 219.4 مليون دولار، في الفترة ذاتها من العام الماضي