بحث آلية لوضع بوابات أمنية وتحديد أماكن الاستيقافات في بنغازي

أخبار ليبيا 24

ترأس مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ في اليومين الماضيين اجتماعاً أمنياً ضم عدد من مدراء الأمن .

وتناول الاجتماع العديد من الأمور الأمنية والتي من أهمها وضع بوابات أمنية وتحديد أماكن الاستيقافات التمركزات الأمنية وذلك من أجل تأمين طوق مدينة بنغازي .

في ختام الاجتماع تم القيام بجولة على الأماكن التي سيتم فيها العمل خلال المدة القادمة.

وضم الأمن كلًا من مدير أمن سلوق قمينس لواء منصور الجديد، ومدير أمن الأبيار لواء ادريس السعيطي، ومدير أمن توكرة لواء فوزي المهدي، وكل من مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالوزارة لواء شريف اقويدر، ومُساعد الشؤون الأمنية بالمديرية اللواء عاطف احبارة، ورئيس غرفة العمليات الأمنية بمديرية أمن بنغازي لواء سالم الهدار، ومعاون مدير الإدارة العامة للدعم الأمني المركزي بالمنطقة الشرقية لواء عبدالعزيز الدرسي .