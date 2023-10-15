الهلال الأحمر يدفن “49” رفات بشرية في درنة

أخبار ليبيا 24

أكمل فريق جمعية الهلال الأحمر – فرع درنة، مهمة دفن 49 رفات بشرية، جرى استخراجها من مقبرة الصحابة أثناء الفيضانات المصاحبة للعاصفة “دانيال”، التي ضربت المدينة الشهر الماضي.

وجرت عملية الدفن، وفق جمعية الهلال الأحمر، في مقبرة الفتائح عقب صلاة عصر أمس السبت، وذلك بعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية من قِبل النيابة العسكرية في درنة، والطب الشرعي التابع للخبرة القضائية بالمدينة.

ولحقت أضرار كبيرة بمقبرة الصحابة نتيجة الفيضانات التي ضربت درنة والمنطقة الشرقية في 10 و11 سبتمبر الجاري. كما تضرر مسجد الصحابة شرقي المدينة.

وتضم المقبرة رفات أكثر من 70 صحابيا كانوا جزءا من الفتح الإسلامي في شمال أفريقيا، منهم زهير بن قيس البلوي وأبو منصور الفارسي عبدالله بن بر القيسي.