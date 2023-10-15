المقريف يُناقش الأوضاع الدراسية في بلدية درنة

نَاقش وزِير التَّربية والتَّعليم بحكومة الوحدة “مُوسى المقريفْ”يوم الأحد الأوضاع الدِّراسية في بلدِية درنة، وذلك خِلال اِجتماعه بِوكيلَي الوزارة لِشؤون المُراقبات، والشؤون التَّربوية، وَرئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التَّربوي ومديرَي مركزَي المناهج التَّعليمية والبُحوث التربوية، والوطني للامتحانات، ومديرَي مكتبَي المتابعة وتقييم الأداء،والإعلام والاِتِّصال، وَمراقبي التَّربية والتَّعليم ببلدِيتَي درنة وأم الرزم.

وَاسْتعرض الاِجتماع الذي عُقد بمكتب الوزير تقرير حَول العام الدِّراسي 2023 – 2024م في بلدِية درنة، وجُهود إدارة الخِدمة الاِجتماعية والصّحة المدرسية والدَّعم النَّفسي في إقامة برامج التهيئة النفسية للتلاميذ والطلاب فيالمؤسسات التَّعليمية بالبلدِية، وإطلاق مرحلة جدِيدة من برنامج التَّعليم الاِستدراكي على أن تُركِّز على تلامِيذ وطلاب شهادتَي إتمام مرحلتَي التَّعليم الأساسي والثانوي.

كَما ناقش أيضاً بدائل تعويض الفاقد الزمني للتلامِيذ والطلاب، وذلك ببحث إمكانية الدِّراسة خِلال يوم السبت ببلدِية درنة، فضلاً عن رصد حَركة النزوح للتلامِيذ والطلاب والمُعلِّمين، واحتياجات المراقبة خِلال الفترة الحالية،وَجهود تهيئة المؤسسات التَّعليمية في المناطق المُتضرِّرة من البلدِية أمام عَودة التلامِيذ والطلاب.