المغرب يوقع مع البنك الأفريقي مذكرة بقيمة مليار دولار

أخبار ليبيا 24

وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، مع رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير؛ مذكرة تفاهمٍ بقيمة مليار دولار.

وبحسب ما أكدته الوزارة، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين الجانبين.

وجاءت مراسم التوقيع على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، بحسب الوزارة.

وفي وقتٍ سابق.. حقق اقتصاد المغرب خلال الربع الثاني من 2023، نموًا بنسبة 2.3 بالمئة؛ بفضل تحسن الأنشطة الزراعية والتجارة الخارجية.

كما ارتفع حجم القروض البنكية في المغرب مع حلول نهاية أغسطس الماضي إلى 103.2 مليار دولار.

الحكومة المغربية أكدت أن الارتفاع جاء بنسبة 4.6 بالمئة على أساس سنوي، حيثُ استحوذت القروض العقارية على نحو الثلث، وفق الحكومة.

وفي سياقٍ منفصل.. ارتفع عجز الميزان التجاري المغربي إلى 169.4 مليار درهم، أي ما يعادل 16.5 مليار دولار خلال يوليو الماضي.