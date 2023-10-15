المركز الليبي للاستشعار يصدر بيانًا بشأن تسجل أعلى درجات الحرارة

أخبار ليبيا 24

قال المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، إن شهر سبتمبر الماضي سجل أعلى درجات على الإطلاق، مقارنة بالحرارة المسجلة للشهر ذاته في السنوات الماضية.

وأوضح المركز الليبي، في بيان السبت، أن الزيادة بلغت درجة مئوية واحدة، مؤكداً أن التغير المناخي والاحتباس الحراري لا يزالان يؤثران على درجات حرارة الأرض.

وأظهرت نشرة المناخ الشهرية، الصادرة عن خدمة “كوبرنيكوس” لتغير المناخ، أن سبتمبر كان الأكثر دفئاً على مستوى العالم، حيث بلغت درجة الحرارة فيه 0.93 درجة مئوية فوق المتوسط.

وحسب النشرة، كان حجم الجليد البحري في القطب الجنوبي الشهري أقل 9% من المتوسط، وفي أوروبا، كان الطقس أكثر جفافا من المتوسط في معظم أنحاء القارة العجوز، من فرنسا وإيطاليا إلى أوروبا الشرقية وروسيا.