الكوني يبحث تأمين الحدود الجبلية مع أعيان ووجهاء نالوت

التقى النائب بالمجلس الرئاسي السيد موسى الكوني، اليوم الأحد وجهاء وأعياء مدينة نالوت، وعدد من العسكريين، والأمنيين الذين استعرضوا أمامه الخطوات المتخذة بالتنسيق مع وزارتي الدفاع، والداخلية لتأمين المنطقة الحدودية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتهريب على طول الشريط الحدودي من جنوب زوارة وصولاً إلى غدامس.

وشدد المجتمعون على ضرورة تأمين الحدود، ومنح المكلفين بها الإمكانيات اللوجستية التي تؤهلهم القيام بالمهام الموكلة لهم في النقاط، والتمركزات، والدوريات الأمنية في المناطق الحدودية.

بدوره أكد الكوني على ضرورة تأمين الحدود، باعتبارها أمن قومي، ومنع انتهاكها من قبل العصابات الإجرامية، والعمل على دعمها بالامكانيات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.