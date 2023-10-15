السيسي لبلينكن: رد الفعل الإسرائيلي «تجاوز حق الدفاع عن النفس»

أخبار ليبيا 24

اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن رد الفعل الإسرائيلي على على غزة «تجاوز حق الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي»، حسب تعبيره.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، حيثُ أكد السيسي لبلينكن أن مصر تحاول احتواء الموقف في غزة، وعدم دخول أطراف أخرى في الصراع.

وأضاف السيسي: «هناك حالة من الغضب قد تراكمت على مدار أكثر من 40 عاماً، ونحذر من أن التأخير في حل القضية الفلسطينية قد يترتب عليه سقوط مزيد من الضحايا» وفق ما نقله التلفزيون المصري.