الدبيبة : السلطات القضائية بدأت في استعادة مكانتها

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، دعم السلطات القضائية في ليبيا، معتبراً أنها صارت تستعيد مكانتها وسلطتها بعد سنوات من الحروب.

وشدد الدبيبة، خلال زيارته لمجمع المحاكم في مدينة مصراتة، على ضرورة استكمال مشاريع صيانة المباني التابعة لقطاع العدل.

ووفق ما نشرت صفحة حكومتنا الرسمية على موقع فيسبوك، أمر رئيس حكومة الوحدة بالوقوف على الصعوبات والمعوقات التي تواجه السلطة القضائية في تنفيذ مهامها، ومتابعة تنسيق العمل بين السلطة القضائية والسلطات الأمنية بالمدينة.

وعقد الدبيبة اجتماعاً موسعاً حضره نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء النائب العام الصديق الصور، والمحامي العام، ورئيس محكمة استئناف مصراتة، ووزير المواصلات محمد الشهوبي، وعميد بلدية مصراتة محمود السقوطري، ومدير مديرية أمن مصراتة اللواء علي الضراط، وآمر قوة العمليات المشتركة اللواء عمر أبوغدادة.

وأشاد النائب العام بمجهودات الحكومة لدعم أداء السلطة القضائية وإرساء الأمن والاستقرار، مؤكداً دور الجهات القضائية، وتعاونها الدائم والمشترك مع الأجهزة الأمنية والضبطية.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة استمرار التنسيق بين المحامي العام، ورئيس مجمع المحاكم مع مديرية الأمن والأجهزة الأمنية بهدف استتباب الأمن وتنظيم العمل الأمني والقضائي، وضرورة حصر المشروعات المتوقفة لقطاع العدل داخل مصراتة وإحالتها للجهات المختصة لعودة العمل بها.