الخدمات العامة مصراتة تشرع في تنظيف مسارات الأودية في زليتن والخمس

أخبار ليبيا 24

شرعت الشركة العامة لخدمات النظافة بمصراتةفي تنظيف مسارات الأودية في مدينتي زليتن والخمس، تحسبا لسقوط أمطار أو جريان سيول مع اقتراب موسم الشتاء.

وقالت الشركة في بيان لها، أن ذلك يأتي ضمن مهمتها في جمعت المخلفات المتراكمة في مسارات الأودية والسدود بالمنطقة الممتدة من مصراتة إلى قصر الأخيار، لمواجهة التداعيات المحتملة نتيجة مياه الأمطار والسيول.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسقط أمطار متفرقة على مناطق الجبل الأخضر اليوم الأحد، بينما يكون الطقس مستقرا على غالبية مناطق البلاد.