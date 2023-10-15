الإسعاف والطوارئ يقدم مساعدات لأسر درنة النازحة في طرابلس

أخبار ليبيا 24

قام جهاز الإسعاف والطوارئ بتقديم المساعدات للأسر النازحة المتضررة من السيول والفيضانات بالمنطقة الشرقية المقيمة بقرية المغرب العربي “الريقاته” بطرابلس.

وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف، أسامة علي، لأخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، إن هذه الزيارة تأتي ضمن برامج الدعم النفسي لأطفال مدينة درنه النازحين والمتضررين من السيول بالمنطقة الشرقية لرفع الروح المعنوية لعائلاتهم والتخفيف من وطأة التجربة المريرة التي مرو بها.

وأوضح علي، أن تم تقديم الهدايا والحقائب المدرسية والأدوات المكتبية للأطفال، واللعب معهم وتنظيم بعض الأنشطة لرسم الابتسامة على وجوه الأطفال.

يذكر أن 14 أكتوبر هي الذكرى الـ 36 لتأسيس جهاز الإسعاف والطوارئ، الذي يتنادى لتقديم المساعدة بكافة المدن والمناطق الليبية.