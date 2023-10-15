اتفاق مصري تركي على تعزيز التعاون الإيجابي لاستقرار ليبيا

أخبار ليبيا 24

اتفق وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره التركي، هاكان فيدان، في القاهرة على التعاون الإيجابي لاستقرار ليبيا والمنطقة.

وقال فيدان، إن مصر لها ثقلها وتعمل على استقرار المنطقة، واتفقنا على الارتقاء بمستوى التعاون في مختلف المجالات، وناقشنا تطورات الملف الليبي.

وأعلن وزيرا الخارجية المصري والتركي، رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وطالبت باستئناف محادثات السلام بشأن حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال وزير الخارجية المصري: “ندعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وعودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإن تصاعد الصراع وانزلاقه نحو الأعمال العسكرية سببه عدم تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، سنواصل العمل لاحتواء الأزمة في إطار إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة”.

وأوضح “شكري” أن القاهرة وأنقرة لديهما هدف موحد يتمثل بالسعي لإزالة الخطورة عن قطاع غزة.

وشدد هاكان فيدان، على ضرورة وقف تمدد صراع إسرائيل وغزة واستئناف محادثات السلام بشأن حل الدولتين.

وأضاف: “دون سلام لا يمكن تأسيس الأمن بالمعنى الحقيقي، والحل الوحيد للصراع يمر عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة”.