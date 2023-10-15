إيطاليا تدعم رؤية المجلس الرئاسي بشأن إعادة إعمار المناطق المنكوبة

أخبار ليبيا 24

جددت إيطاليا دعمها لرئيس المجلس الرئاسي بشأن إعادة إعمار المناطق المنكوبة جراء الفيضانات المدمرة التي اجتاحت المناطق الشرقية في سبتمبر الماضي، وأيضا اللجنة المالية العليا.

وجاء الموقف الإيطالي وفق تصريح السفير جيانلوكا ألبريني خلال لقائه، اليوم الأحد، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في مكتبه بطرابلس.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على عمق العلاقات التي تربط البلدين في شتى المجالات، ومتابعة جهود فتح المسار الجوي بين طرابلس وروما، ومكافحة الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وجدد السفير الإيطالي خلال اللقاء تعازيه للمنفي والشعب الليبي في ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر في سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى دعم رؤية المجلس الرئاسي لتوحيد جهود إعادة إعمار كل المناطق المنكوبة، مؤكدًا دعم إيطاليا لعمل اللجنة المالية العليا.

من جانبه شكر المنفي الرئيس الإيطالي ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، لتقديمهما الدعم والمساعدات واستجابتهما لطلب ليبيا بالاستعانة الدولية للبحث عن المفقودين ومساعدة المواطنين في المناطق المنكوبة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في الملف السياسي عبر مجموعة (p3+2).

وبشأن القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في قطاع غزة جراء الحرب الغاشمة التي تشنها قوات الاحتلال، أكد المنفي على ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي ورفض تهجير سكان غزة تحت أي حجة لما يشكله من خطر على الإنسانية والأمن القومي العربي والليبي.