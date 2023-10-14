وزير الداخلية يوضح بشأن أحداث السلماني ومستجدات الحالة الأمنية في بنغازي

14 أكتوبر، 2023 12:02 ص
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أخبار ليبيا 24

قال وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبوزريبة اليوم الجمعة إن الحالة الأمنية في مدينة بنغازي ممتازة وشدد على ضرورة عدم السماح بأي اختراقات أمنية تهدد سلامة المواطنين. 

وقدم أبوزريبة إيجازًا عن الحادثة التي وقعت في بنغازي يوم الجمعة الماضي، حيث أفاد بتسلل مجموعة إرهابية إلى منطقة السلماني في بنغازي في الساعة الثانية ظهرًا وكانوا يستقلون سيارات دفع رباعي ذات طلاء عسكري.

وأضاف أن عناصر الأمن الداخلي انتقلت إلى عين المكان؛ حيث لاحظوا عديد الأشخاص المسلحين وأبلغوا الشرطة العسكرية بالواقعة، لكنهم تعرضوا للرماية بالذخيرة الحية، ما دفعهم إلى الاستعانة بالوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية التي جوبهت بمقاومة من الإرهابيين ما تسبب في وقوع قتلى وجرحى من الجانبين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في بنغازي حيث أعلن المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة فرج الصوصاع تعرض المهدي البرغثي لإصابات بليغة وخطيرة خلال مواجهات مع قوات أمنية رفض تسليم نفسه لها يوم الجمعة الماضي.

14 أكتوبر، 2023 12:02 ص
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