وزير الاتصالات يوضح أسباب انقطاع الاتصالات في مدينة بنغازي

14 أكتوبر، 2023 12:24 ص
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أخبار ليبيا 24

قال وزير الاتصالات والمعلوماتية بالحكومة الليبية سالم الدرسي إنهم تلقوا معلومات من مكتب القابضة بنغازي عن وجود عطل فني الجمعة الماضية.

وأوضح الدرسي في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة جهاز الأمن الداخلي اليوم الجمعة، أن العطل كان بأحد مقسمات الاتصالات ناتج عن أعمال تخريبية، مؤكداً أن الأعمال التخريبية طالت بعض المعدات الخاصة بكوابل الألياف البصرية أدت لانقطاع خدمات الاتصالات داخل بنغازي.

والاسبوع الماضي، أعلن مصدر عسكري عن انطلاق عملية أمنية للقوات المسلحة و الأجهزة الامنية في بنغازي ضد خلايا مسلحة تسللت الى المدينة مشيرًا الى أن المتسللين شاركوا في مجزرة براك الشاطئ سنة 2017 بقيادة المهدي البرغثي وفي الهجمات على الموانئ النفطية ومناطق سلطان والجليداية سنة 2016 بقيادة إبراهيم الجضران.

14 أكتوبر، 2023 12:24 ص
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