نشر أسماء 127 طالبًا وطالبة بجامعة درنة توفوا جراء الفيضانات

14 أكتوبر، 2023 4:29 م
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أخبار ليبيا 24

أظهرت قائمة نشرها، الاتحاد العام لطلبة ليبيا، اليوم السبت، وفاة 127 طالبًا وطالبة بجامعة درنة جراء الفيضانات التي ضربت المدينة في ليل 10/11 سبتمبر الماضي.

وتضمنت القائمة، الصادرة عن جامعة درنة، أسماء 10 طلبة من جنسيات عربية من فلسطين ومصر والسودان وسوريا.

وفي ليل 10 /11 سبتمبر الماضي ضرب فيضان مدمر مدينة درنة أدى إلى مقتل الآلاف من الأشخاص، فيما لا يزال آخرون في عداد المفقودين.

وأعلن، مركز طب الطوارئ والدعم، انتشال 6 جثث جديدة يوم الجمعة، من منطقة وادي أم البريكات شرقي درنة.

وقال المركز، إن انتشال الجثث، جرى بالتعاون مع القوات الخاصة “الضفادع البشرية” وهيئة البحث عن المفقودين والمتطوعين.

وذكر أنّه قد تم نقل الجثامين إلى مستشفى الوحدة الجراحي لإتمام إجراءات الدفن. وتواصل مختلف الفرق والمؤسسات عمليات انتشال الجُثث في مختلف المناطق في درنة.

 

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14 أكتوبر، 2023 4:29 م
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