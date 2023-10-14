ميناء الحريقة يستلم 200 ألف برميل من إنتاج حقلي مسلة والسرير

14 أكتوبر، 2023 2:26 م
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ميناء الحريقة
ميناء الحريقة

أخبار ليبيا 24

بلغ حجم إنتاج النفط الخام الواصل إلى ميناء الحريقة النفطي بطبرق عبر حقلي مسلة والسرير نحو 200,000 برميل، وفق ما أكده مصدر مسؤول بالميناء.

وقال المصدر، في تصريح لأخبار ليبيا 24، إن الإنتاج المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 200,000 برميل. ويصل الإنتاج عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

ويتبع ميناء الحريقة النفطي وحقلي مسلة والسرير إلى شركة الخليج العربي للنفط، حيث يتم ضخ بعض من إنتاج الحقلين إلى الميناء الواقع في أقصى شرق ليبيا.

هذا واستقبل ميناء الحريقة، اليوم، ثالث ناقلة نفطية لشحن مليون برميل من النفط الخام. وعادة ما يتم تصدير نحو 6 ملايين برميل نفطي عبر الميناء شهريًا.

وقال، المصدر، إن الناقلة (مارلين سردينيا) رست بالميناء اليوم لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها الى الصين.

 

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