من بينها إعمار درنة.. الكبير يناقش موضوعات متعلقة بالإعمار والتنمية مع البنك الأوروبي

أخبار ليبيا 24

اجتمع، الصديق عمر الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي وفريقه، اليوم السبت، مع هايكه هارمجارت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية وفريقها، في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.

وقال مصرف ليبيا المركزي، إن الجانبان ناقشا إعمار مدينة درنة والمناطق المنكوبة من الفيضانات، وتجربة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إعمار المناطق المنكوبة من الزلازل في تركيا والمغرب وقرغيزستان.

وأضاف، كما تم تناول نتائج اجتماعات وارسو السابقة، والبرامج التي يديرها البنك في خلق التنمية المحلية وإمكانية تنفيذها في الجنوب الليبي.

وقال المصرف المركزي، إنّه تمت بحث تفعيل عضوية دولة ليبيا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي انطلقت منذ سنة 2013، ودعم مساهمة ليبيا في صناعة القرار داخل البنك.

وأضاف، أنّه تمت مراجعة نتائج زيارة الوفد الليبي لمقر البنك في لندن الشهر الماضي، وخبرة البنك في الاستثمار في الطاقة الشمسية.

وقال مصرف ليبيا المركزي، إن الجانبان بحثا فرص التمويل التي يمنحها البنك للقطاع الخاص وللمشاريع الصغرى والمتوسطة وبالأخص لشريحتي النساء والشباب والاستفادة من تجربة البنك في جمهورية مصر، إضافة إلى برنامج زيارة البنك إلى ليبيا خلال الربع الأول من سنة 2024.