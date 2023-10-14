مصر تعلن تصدير الأدوية إلى ليبيا عبر منفذي السلوم وامساعد البريين فقط

أخبار ليبيا 24

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، تصدير الأدوية إلى ليبيا عبر منفذي السلوم وأمساعد البريين فقط.

وعممت مصر على كافة المواقع الجمركية التابعة لها المنشور، وذلك بناء على خطاب من مدير مصلحة الجمارك الليبية، اللواء سليمان علي سالم، بشأن الإفراج والسماح بتصدير الأدوية ذات المنشأ المصري فقط إلى الأراضي الليبية عبر منفذي السلوم وامساعد البريين.

وأرجع سالم هذا القرار إلى العمل على تعزيز حركة التجارة البينية بين البلدين، وتسهيلا للإجراءات الجمركية بالمنافذ الحدودية، واستنادا إلى اتفاقية التعاون الإداري المتبادل بين البلدين من أجل قمع المخالفات الجمركية، والبحث عنها وردعها.

وفي أغسطس الماضي، أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خطة تطوير منفذ السلوم البري، لتسهيل حركة التجارة مع ليبيا.

كما زار وفد رسمي ليبي القاهرة، للاتفاق مع شركات مصرية على تصدير الأدوية وتجهيز المستشفيات في ليبيا، ضمن خطة إعادة الإعمار.