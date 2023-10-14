عون : خطة زيادة الإنتاج لمليوني برميل تظهر خلال عامين أو ثلاثة

أخبار ليبيا 24

قال وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، إن ليبيا تسعى لزيادة الإنتاج النفطي إلى نحو مليوني برميل يومياً.

وأضاف عون في مقابلة مع قناة “البتروليوم إيكونيميست”: “سنرى بداية رؤية نتائج النمو بين عامين أو 3 سنوات وحتى 5-7 سنوات تقريباً”.

وأوضح وزير النفط، أن استثمار 17 مليار دولار في البنية التحتية للنفط والغاز لن يقتصر على الحقول القائمة فحسب، بل سيشمل أيضاً الحقول المكتشفة والتي لم يتم تطويرها بعد.

وحسب بيان نشرته، صفحة الوزارة على موقع فيسبوك، اليوم السبت، أكد عون، أن الخطة تهدف إلى ترخيص العطاءات في عام 2024 لتوفير مساحة كبيرة في كل من المناطق البحرية والبرية.

وأشار إلى الاهتمام بتطوير النفط الصخري لأن ليبيا تمتلك خامس أكبر احتياطي من الصخر الزيتي في العالم، وفق بعض التقارير التي تلقيناها من وكالة الطاقة الأمريكية.

وأضاف أن لجنة النفط الصخري تضع اللمسات الأخيرة من أجل البدء بمشروع تجريبي للنفط والغاز الصخريين، لافتاً إلى أن المؤشرات الأولية تشير إلى احتمالية وصوله إلى ما هو أبعد من ذلك في خمسة أحواض.

وقال عون إن بعض أعمال الصيانة مطلوبة في بعض خطوط الأنابيب، وستكون بمثابة تحول سريع إذا ما تمت، معتبراً أن البنية التحتية تستطيع تلبية المزيد من النمو والتوسع.

واعتبر أن إمكانات الغاز كبيرة بالنظر إلى إمكانات الغاز الصخري وكذلك الاحتياطيات التقليدية، حيث يبلغ إنتاج الغاز نحو 2.5 مليار قدم مكعب يومياً.

وتابع: “لدينا نحو 12 اكتشافاً للغاز، لكن لأسباب مختلفة لم تتمكن المؤسسة الوطنية للنفط من تطويرها أحدها، عروس البحر، والذي يحتوي على عدد لا بأس به من تريليونات الغاز الذي يمكن تطويره، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت، ولكنه ممكن خلال 2-3 سنوات”.