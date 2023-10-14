ضبط 450 كيلو جرام من مخدر الحشيش جنوب مدينة طبرق

14 أكتوبر، 2023 1:28 ص
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أخبار ليبيا 24

تمكن عناصر جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من ضبط 450 كيلو جرام من مخدر الحشيش بمنطقة الشعبة جنوب مدينة طبرق.

وشكل الجهاز فريق عمل بين فرع مكافحة المخدرات طبرق ومكتب الاستدلال للتحري وجمع المعلومات عن تشكيل إجرامي يقوم بنقل المخدرات من منطقة تازربو إلى منطقة الجغبوب ومنطقة الشعبة جنوب طبرق.

وبعد التأكيد من المعلومات عن تواجد كمية من مخدر الحشيش بالقرب من منطقة الشعبة، تمت مداهمة المكان بالتعاون مع فرع مكافحة المخدرات طبرق وتم ضبط حوالي 450 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

14 أكتوبر، 2023 1:28 ص
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