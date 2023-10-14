ضبط أسلحة قادمة من تركيا مخبأة بطريقة احترافية ومموهة

14 أكتوبر، 2023 2:08 ص
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أخبار ليبيا24

أعلن مكتب الإعلام بمصلحة الجمارك، عن تمكن مكتب التفتيش الآلي بمركز جمرك ميناء الخمس من ضبط 500 بندقية مخبأة بطريقة مموهة داخل حاوية قادمة من تركيا.

وحسب مصلحة الجمارك، أنه بتاريخ الخميس 12-10-2023 مكتب التفتيش الآلي بمركز جمرك ميناء الخمس يضبط 500 بندقية داخل صناديق كل صندوق يحوي 10 بنادق مموهة بشكل طاولات داخل حاوية مشتركة نوع 40 قدم تحتوي على اثاث وأحدية وملابس قادمة من تركيا.

كما تم ضبط ( 3500 ) دستة عسل مخلوط بالأعشاب وعدد ( 1500 ) كريم مفاصل غير معلن عنها .

14 أكتوبر، 2023 2:08 ص
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