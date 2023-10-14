صرف الدفعة الأولى من التعويضات المالية للمتضررين من الفيضانات في درنة

أخبار ليبيا 24

صرفت اللجنة المشكلة من الحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة الدفعة الأولى من التعويضات المالية لمواطني مدينة درنة المتضررين من جراء الفيضانات التي ضربتها في ليل 10 /11 سبتمبر الماضي.

وشهد المسرح الوطني في درنة يوم الخميس عملية تسليم الصكوك للأسر المتضررة والمسجلة في منظومة الحصر.

وقالت الحكومة، إن عملية التسليم تمّت من قبل اللجنة المُكلفة من الحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك بتوزيع الدفعة الأولى من الصكوك لحوالي 106 متضررين.

وأضافت، أنّه سيتم الاستمرار في توزيع الصكوك لمستحقيها من مدينة درنة.

في ليل 10 /11 سبتمبر الماضي ضرب فيضان مدمر مدينة درنة أدى إلى تدمير أغلب المباني والمساكن الآهلة بالسكان على جانبي الوادي.

ولقي الآلاف من المواطنين مصرعهم جراء الفيضان الكارثي، فيما تعرضت آلاف آخرين لتدمير جزئي وأضرار مادية.