رسو ناقلة بميناء الحريقة النفطي لشحن مليون برميل إلى الصين

أخبار ليبيا 24 – خاص

رست، اليوم السبت، على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق ناقلة نفطية، هي الثالثة هذا الشهر، لشحن مليون برميل من الخام إلى الصين.

وقال، مصدر مسؤول، في الميناء التابع لشركة الخليج العربي للنفط، لأخبار ليبيا 24، إن الناقلة (مارلين سردينيا) رست بالميناء اليوم لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها الى الصين.

وأضاف، أن هذه الناقلة هي الناقلة المليونية الثالثة خلال شهر أكتوبر الجاري، لافتًا إلى أنها قادمة من مالطا وتحمل علم جزر المرسال.

يأتي ذلك بينما قفزت أسعار النفط العالمية نحو ستة بالمئة، يوم الجمعة، وسجل برنت أعلى مكسب أسبوعي منذ فبراير، مع تقدير المستثمرين لاحتمال اتساع نطاق هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة الفلسطيني.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.89 دولار، أو 5.7 بالمئة، إلى 90.89 دولار للبرميل. وربح الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 4.78 دولار، أو 5.8 بالمئة، إلى 87.69 دولار للبرميل.