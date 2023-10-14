خارجية الحكومة الليبية تكرم فريق المستشفى الميداني الفرنسي

أخبار ليبيا 24

كرمت وزارة الخارجية والتعاون بالحكومة الليبية الفريق الطبي العامل في المستشفى الميداني الفرنسي الذي أقيم في مدينة درنة للمساعدة في علاج سكان درنة والمناطق المتضررة .

وتضمن التكريم منح درع الحكومة الليبية وشهادة تقدير وتكريم لباقي أعضاء الوفد إضافة إلى 87 وساما للفريق بالكامل وذلك بناءً على تعليمات رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد .

وأشار البيات إلى أن اللجنة المكلفة بالتكريم في مطار الأبرق العسكري، اثنت على جهود الفريق الطبي الفرنسي نيابةً عن الحكومة الليبية، شاكرة اياهم على كل ما قدموه لأهلنا في شرق البلاد وخاصة مدينة درنة.

بدوره عبر رئيس الوفد الفرنسي عن مدى اعتزازه وسعادته بهذا التكريم، مشيدا بالأمن والأمان الذي يتمتع به شرق البلاد في ظل القيادة العامة للقوات المسلحة. وفق البيان.