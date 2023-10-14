حجم الإيراد في ليبيا خلال تسعة أشهر من عام 2023

14 أكتوبر، 2023 1:53 م
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أخبار ليبيا 24

بلغ إيراد ليبيا العام خلال التسعة أشهر من العام الجاري 2023، 86.4 مليار دينار ليبي، وفق بيان لمصرف ليبيا المركزي.

ويغطي البيان الشهري للإيراد والإنفاق العام، الفترة الممتدة من 2023/01/01 حتى 2023/09/30.

ووفقا لذلك؛ فإن حجم الإيراد خلال سبتمبر الماضي بلغ 8.2 مليار خلال شهر سبتمبر الماضي؛ إذ كان إجمالي حجم الإيراد العام في ليبيا خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2023، قد بلغ نحو 78.2 مليار.

وأوضح المصرف، أن الإيراد العام خلال تلك الفترة، تمثّل في مبيعات نفطية: 67.1 مليار وإتاوات نفطية: 7.3 مليار وإتاوات نفطية عن سنوات سابقة: 10.3 مليار.

وأضاف، كما تمثّل الإيراد العام في الضرائب: 481 مليون والجمارك: 225 مليون والاتصالات: 352 مليون وبيع المحروقات محليا: 120 مليون، إضافة إلى إيرادات أخرى: 485 مليون دينار.

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14 أكتوبر، 2023 1:53 م
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