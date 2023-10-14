حبس مدير فرع مصرف شمال أفريقيا بمدينة سبها ونائبه ومسؤول المراجعة الداخلية بفرع المصرف

بأمر من النائب العام “ الصديق الصور “، قامت النيابة بالحبس الاحتياطي لمدير مدير فرع مصرف شمالأفريقيا بمدينة سبها ونائبه ومسؤول المراجعة الداخلية بفرع المصرف.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان نشره أمس الجمعة أن صدور الأمر بالحبس جاء بعد أن كشفت تحقيقات نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف سبها انحراف المسئولين المذكورين عن المهام القيادية المسندة إليهم.

وأضافت أن اهمالهم في حماية الأموال تسبب في وقوع ضرر جسيم بالمال العام وعجز في الرصيد الفعلي لفرع المصرف.