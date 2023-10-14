تكليفات جديدة لوزير الداخلية بالحكومة الليبية

أخبار ليبيا 24

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء “عصام أبوزريبة”، القرار رقم (391) لعام 2023م، بتكليف اللواء “رافع علي البرغثي” بمهام مدير الإدارة العامة للدعم المركزي بالمنطقة الشرقية.

وفي السياق، أصدر القرار رقم (394) لعام 2023م، بتكليف اللواء “سعد الشامخ المنفي” بمهام رئيس صندوق الرعاية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية.

وأصدر صدر القرار رقم (395) لعام 2023م، بتكليف اللواء “نوري محمد الساعدي” بمهام رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية.