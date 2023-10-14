تسجيل 230 مخالفة مرورية وضبط 180 سيارة للمخالفة في طرابلس

أخبار ليبيا 24

أعلنت، مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، تسجيل 230 مخالفة مرورية وضبط 180 سيارة بدون رخص قيادة خلال حملة تفتيشية بالعاصمة طرابلس.

وقالت مديرية الأمن، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الأجتماعي فيسبوك، إن شرطة مرور أبوسليم نظمت منذ الصباح الباكر استيقافات أمنية للتفتيش على أوراق المركبات الغير مكتملة الإجراءات القانونية ورصد المخالفين للقواعد المرورية.

وأوضحت المديرية، أن عدد المخالفات المرورية، التي تمّ رصدها وتسجليها بلغ نحو 230 مخالفة وما يقارب عن ضبط 180 سيارة بدون رخص قيادة.