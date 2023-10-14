بن شرادة : لا توجد مواد خلافية في قوانين الانتخابات إلا من وجهة نظر البعثة الأممية

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة لا توجد أي مواد خلافية في قوانين الانتخابات إلا من وجهة نظر البعثة الأممية فقط.

وأوضح بن شرادة – لأخبار ليبيا24 – اليوم السبت، أن النقاط الخلافية اتفقت عليها لجنة 6+6 ، ووضعت كل الحلول في هذا القانون، ووضعت قانون مناسب لكل الليبيين لا يقصي أحداً.

وأضاف بن شرادة، نحن في مرحلة بعد نزاع وصراع ونحتاج لمثل هذا القانون الذي لا يُقصي أحد، وإصدار القوانين في مرحلة النزاعات يختلف عن إصدارها في دولة مستقرة.

وأشار بن شرادة إلى أن مجلس الدولة اعتمد التعديل الـ13 الذي ينص على أن مخرجات 6+6 ملزمة ونهائية، ولا يحق لمجلس النواب أو الدولة بعد اعتماد التعديل الدستوري الـ13 التعديل بالحذف أو الإضافة على مخرجات اللجنة.