باريس تسلم ليبيا قطعة أثرية سُرقت من مدينة شحات

أخبار ليبيا 24

أعلنت السفارة الليبية باريس نجاحها في استرداد قطعة أثرية لجذع تمثال جنائزي رخامي ذات أصول ليبية تعود لمنطقة قورينا بشحات تعود للقرن الرابع قبل الميلاد.

وفي تصريح لمنصة حكومتنا، قال المكلف بملف التراث الثقافي المهجّر والمسروق بمكتب استرداد أموال الدولة الليبية بالخارج محمد فكرون، جهود استرداد هذه القطعة نجحت بعد صدور حكم فرنسي لصالح ملكية ليبيا وحقها باسترجاعها.

وكانت القطعة الأثرية المستردة معدة للبيع غير المشروع والنقل خارج فرنسا مانقلته منصة حكومتنا عن فكرون.

وأكد المسؤول بمكتب استرداد أموال الدولة الليبية أن الجهود متواصلة بالتعاون مع مصلحة الآثار وباقي السفارات الليبية لاسترداد عدد من القطع الأثرية من مختلف دول العالم.

وكان جذع التمثال الأثري، الذي يؤرخ بالفترة الهلنستية ( البلطمية)، ويبلغ ارتفاعه 56 سم، ويحمل الرقم 413، قد سُرق من مقابر مدينة شحات شرقي البلاد، وتم ضبطه من قبل الجمارك الفرنسية في عام 2016.