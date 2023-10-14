الهيئة الوطنية للفروسية توقف فرعها في مصراتة بسبب صورة فتاة

أخبار ليبيا 24

أعلنت الهيئة الوطنية للفروسية الشعبية عن إيقاف فرع الهيئة بمدينة مصراتة عن العمل، حيث رفعت دعوى قضائية ضد الهيئة الليبية لسباق الخيل، بعد تصوير فتاة على ظهر حصان مرتدية للجرد الليبي بمصراتة.

وأدانت الهيئة الوطنية للفروسية الشعبية، في بيان لها مابدر عن الهيئة الليبية لسباق الخيل وفرع الهيئة الوطنية للفروسية الشعبية مصراتة عن تصوير فتاة وهي مرتدية للجرد الليبي الأمر الذي يعتبر إهانة للرجل الليبي وللزي الليبي ومخالف للعادات والتقاليد الليبية، حسب ماجاء في البيان.

وذكر بيان الهيئة الوطنية للفروسية الشعبية، ماقام به الحاج جمعة المبروك أحمد وهو يتبرع بأغلى ما يملك وهو الجرد الليبي لإخواننا بالمناطق المنكوبة نتيجة تعرضها للسيول والفيضانات بالمنطقة الشرقية، وهذه أفعال وشيم وخصال الرجال وتضحياتهم، وفقًا للبيان .