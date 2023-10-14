النيابة تحبس مخول بإدارة شركة مساهمة بتهمة الشروع في تهريب وقود لخارج ليبيا

أخبار ليبيا 24

أمر، وكيل نيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف طرابلس، بحبس مخول بإدارة شركة مساهمة على ذمة التحقيق في واقعة الشروع في تهريب وقود الديزل إلى خارج ليبيا، وفق ما أعلن، اليوم السبت، مكتب النائب العام.

وقال المكتب، إن وكيل نيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف طرابلس تولى التحقيق في واقعة الشروع في تهريب سبعة مستوعبات نقل بحري تحمل 40 ألف لتر من وقود الديزل إلى خارج البلاد، عبر ميناء طرابلس البحري.

وأضاف، أن المحقق استهل البحث بتتبع استدلال الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات؛ فاستوثق من صحة ارتكاب الواقعة.

وقال المكتب، إن المحقق استدل على اتجاه إرادة مفوض الشركة إلى الانخراط في تشكيل عصابي استهدف إخراج كميات من الوقود، باستعمال وثائق أقر فيها مكتب الخبرة زورًا بأن البضاعة محل الإفصاح الجمركي هي مذيب عضوي.

وذكر، أن المحقق استجوب مفوض الشركة؛ ثم أمر بحبسه على ذمة التحقيق؛ وملاحقة الضالعين في ارتكاب الواقعات المذكورة؛ وأجرى تدبير قفل المحال التي استعملت في نشاط تهريب المحروقات.